Sanidad
Coria intensifica los tratamientos para erradicar las cucarachas
El ayuntamiento anuncia que amplía las zonas en las que se realizan las labores
El Ayuntamiento de Coria intensifica en estos días y en nuevas zonas de la ciudad los tratamientos para la erradicación de plagas de insectos, especialmente de las cucarachas. De esta forma, el consistorio cauriense, a través de la empresa Conyser, lleva a cabo las labores de desinfección, desinsectación y desratización, unos trabajos que incluyen la red de saneamiento.
Todos los productos que se aplican, según detalla el consistorio en una nota, están autorizados y registrados, son de reconocida garantía y de alta eficiencia, además de asegurar el menor riesgo para la salud de los vecinos y de sus mascotas. «Se está actuando en todos los barrios, especialmente en las zonas donde se registra mayor incidencia en la proliferación de estos insectos», explicó la alcaldesa, Almudena Domingo. Así mismo reconocieron que este año se ha observado un aumento de la presencia de cucarachas.
