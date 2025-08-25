Curso 2025/2026
La escuela de música de Coria abrirá el plazo de matrículas el día 1 de septiembre
La oferta de materias es muy variada dirigida a niños y adultos. Las inscripciones pueden realizarse on line y de manera presencial
La Escuela Municipal de Música, que depende del Ayuntamiento de Coria, ha iniciado los preparativos de cara al nuevo curso tras anunciar la apertura del plazo para la realización de las matrículas desde el 1 hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, de cara al nuevo curso 2025/26. La Escuela ofertará en su programación todas las enseñanzas y materias que se desarrollaron en el pasado curso. En concreto, se ofertará la asignatura de lenguaje musical y los siguientes instrumentos: piano, guitarra, violín, viola, instrumentos de viento madera y de viento metal, percusión, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, acordeón y música y movimiento, ésta última para alumnos de 4, 5 y 6 años.
Respecto al número de alumnos se prevé tramitar un número de matrículas similar al del año pasado y que rondan las 200. Desde el ayuntamiento se explicó que éstas se formalizarán en las dependencias de la Escuela, que se encuentra en el Ayuntamiento Viejo, en la plaza de España. El alumnado podrá matricularse de lunes a viernes, en horario de mañana, concretamente, desde las 9 hasta las 13.00 horas. Se podrán hacer presencial, en horario de 9.00 a 13.00 horas y on line a través del siguiente correo electrónico: escuelamusica@coria.org.
