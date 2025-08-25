La Feria Rayana de Moraleja oferta música, gastronomía y artesanía del 28 al 31

Del 28 al 31 de agosto, Moraleja se convertirá en el epicentro de la XXV Feria Rayana con más de 100 expositores de participantes españoles y portugueses en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Para esos días se ha organizado una amplia programación que incluye diversos conciertos musicales, gastronomía, talleres y demostraciones en vivo de oficios artesanos.

A este evento se sumarán carpas del ámbito empresarial, del turismo y la artesanía, con maquinaria agrícola y de la automoción, muestra de ganado, una zona de Food Truck y restauración, en un bello entorno junto a la piscina natural del parque. La Feria Rayana reúne empresas y visitantes de España y Portugal y promociona la cultura, el turismo y el comercio a ambos lados de la raya.