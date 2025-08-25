Evento internacional
La Feria Rayana de Moraleja oferta música, gastronomía y artesanía del 28 al 31
El Parque Fluvial Feliciano Vegas acogerá más de 100 expositores de participantes portugueses y españoles
Del 28 al 31 de agosto, Moraleja se convertirá en el epicentro de la XXV Feria Rayana con más de 100 expositores de participantes españoles y portugueses en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Para esos días se ha organizado una amplia programación que incluye diversos conciertos musicales, gastronomía, talleres y demostraciones en vivo de oficios artesanos.
A este evento se sumarán carpas del ámbito empresarial, del turismo y la artesanía, con maquinaria agrícola y de la automoción, muestra de ganado, una zona de Food Truck y restauración, en un bello entorno junto a la piscina natural del parque. La Feria Rayana reúne empresas y visitantes de España y Portugal y promociona la cultura, el turismo y el comercio a ambos lados de la raya.
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- Adesval, con sede en Coria, realza su labor en beneficio del sostenimiento de población en el Valle del Alagón
- El ‘Jueves Turístico’ de Coria celebra sus 30 años entre artesanía y solidaridad
- Música, cultura, deporte y un gran mercado animarán el mes de agosto en Coria