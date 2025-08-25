Evento internacional

La Feria Rayana de Moraleja oferta música, gastronomía y artesanía del 28 al 31

El Parque Fluvial Feliciano Vegas acogerá más de 100 expositores de participantes portugueses y españoles

Una actividad durante una edición anterior de la feria.

Una actividad durante una edición anterior de la feria.

Nieves Agut

Del 28 al 31 de agosto, Moraleja se convertirá en el epicentro de la XXV Feria Rayana con más de 100 expositores de participantes españoles y portugueses en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Para esos días se ha organizado una amplia programación que incluye diversos conciertos musicales, gastronomía, talleres y demostraciones en vivo de oficios artesanos.

A este evento se sumarán carpas del ámbito empresarial, del turismo y la artesanía, con maquinaria agrícola y de la automoción, muestra de ganado, una zona de Food Truck y restauración, en un bello entorno junto a la piscina natural del parque. La Feria Rayana reúne empresas y visitantes de España y Portugal y promociona la cultura, el turismo y el comercio a ambos lados de la raya.

