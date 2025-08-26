Un amplio programa de actividades anima la semana cultural de Puebla de Argeme, pedanía de Coria

La pedanía de Coria, Puebla de Argeme, celebra un año más su Semana Cultural, que dio su pistoletazo de salida el lunes día 25 con una ruta nocturna al santuario de la Virgen de Argeme organizada por el Ampa del colegio La Acequia. La programación durará hasta el sábado día 30 y habrá actividades para personas de todas las edades.

Por un lado, se han organizado torneos de pádel y de fútbol. Mañana miércoles 27 de agosto a las 19.30 horas habrá una convivencia-torneo de petanca y a las 20.00 horas, una convivencia-torneo de pádel.

Por otro lado, el jueves día 28 a las 21.30 horas tendrá lugar una jornada nocturna de actuaciones con un show de magia y risas del Extremago ‘Alkantara’y actuación de flamenco del grupo flamenco Azabache, en la plaza del Bosque. El viernes a las 22.00 horas habrá una actuación de los niños y niñas de la ludoteca de verano.

El sábado día 30 a las 14.30 horas tendrá lugar una comida popular organizada por Ayuntamiento de Coria y Coros y Danzas La Vara. Por la tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar el XVI Festival Folklórico con el tradicional Pasacalles seguido de bailes ofrecidos por la Asociación de Coros y Danzas La Vara y Asociación Folklórica Municipal de Tolox. Se finalizará con música dj.