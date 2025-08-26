Un evento acercará la artesanía de los bolillos el día 13 en Torrejoncillo

El municipio de Torrejoncillo será el escenario el próximo 13 de septiembre de un nuevo encuentro de bolilleros y bolilleras que en esta ocasión alcanza la octava edición. Ese día el público tendrá la oportunidad de ver in sito el trabajo de este particular arte del encaje de bolillos, una gran oportunidad de conocer esta tradicional técnica textil. Este evento se desarrollará en lo que se conoce como la explanada de Correos y se realizará desde las 9.30 hasta las 14.00 horas. Las inscripciones podrán realizarse en las dependencias de la universidad popular en la casa de la cultura.

El municipio dedica esta muestra de una tradición artesanal muy arraigada en la comarca. El encaje de bolillos es una técnica utilizada para entretejer hilos enrollados en unas bobinas para poder moverlos mejor sin que se anuden entre ellos. Cada año este encuentro pone en valor esta artesanía en el Valle del Alagón.