La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza

La Feria Rayana es un certamen anual de cooperación transfronteriza que se celebra de manera alterna entre el municipio portugués de Idanha A Nova y el municipio extremeño de Moraleja. En esta ocasión se cumple su XXV Aniversario, convirtiéndose en la mayor ventana de promoción, difusión y divulgación de los mejores recursos gastronómicos, culturales, artísticos y de tradiciones que poseen ambos lados de La Raya.

Para ello, desde el próximo jueves y hasta el domingo, inclusive, el público -mayores, jóvenes y niños-, podrán disfrutar de esta feria en la que encontrarán un variado e intenso programa de actividades, así como expositores en los que adquirir todo tipo de productos. Esto en un escenario emblemático como es el parque fluvial.