Certamen anual

La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza

Este evento, que cumplirá su XXV aniversario, se convertirá en una gran ventana al mundo de lo mejor que ofrece España y Portugal

El alcalde de Moraleja, (a la derecha), en un stand en un año anterior.

El alcalde de Moraleja, (a la derecha), en un stand en un año anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

La Feria Rayana es un certamen anual de cooperación transfronteriza que se celebra de manera alterna entre el municipio portugués de Idanha A Nova y el municipio extremeño de Moraleja. En esta ocasión se cumple su XXV Aniversario, convirtiéndose en la mayor ventana de promoción, difusión y divulgación de los mejores recursos gastronómicos, culturales, artísticos y de tradiciones que poseen ambos lados de La Raya.

Para ello, desde el próximo jueves y hasta el domingo, inclusive, el público -mayores, jóvenes y niños-, podrán disfrutar de esta feria en la que encontrarán un variado e intenso programa de actividades, así como expositores en los que adquirir todo tipo de productos. Esto en un escenario emblemático como es el parque fluvial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents