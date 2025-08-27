La agrupación Somos Cáceres urge que se abra el Centro de Día de Coria

La agrupación local de Somos Cáceres ha instado al gobierno municipal del Partido Popular de Coria que «de manera urgente abra el centro de día para la asistencia de las personas mayores en Coria». Así lo ha dado a conocer este grupo en una nota en la que su secretario de Política Municipal, Manuel García, ha criticado además el retraso de la apertura de dichas instalaciones, «tan necesarias para la localidad», afirmó. Así mismo, expuso que la actual situación de este inmueble, «es una prueba más de que Coria se encuentra abandonada por el gobierno municipal incapaz de solucionar los problemas de la ciudad». Finalmente, reclamaron que Coria «sea una ciudad acorde a las necesidades del siglo XXI, una ciudad en la que se impulsen los servicios públicos, que nuestros jóvenes tengan alternativas y se pueda desarrollar nuestro tejido empresarial, «todo lo contrario de lo que es en la actualidad», dijeron.