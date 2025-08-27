El Ayuntamiento de Coria califica de «éxito» la celebración de la III Shopping Night

La ciudad de Coria celebró la III Showpping Night «con éxito»el pasado 22 de agosto y dentro de a programación del Agosto Turístico. Así lo ha expuesto el ayuntamiento en una nota en la que explica que esta jornada nocturna «es muy esperada tanto por comerciantes, ciudadanos y visitantes». Esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Coria desde el Departamento de Desarrollo Local y Comercio, dio un impulso al comercio local, como así al sector de la hostelería que «también se vio beneficiada por la gran afluencia de personas».

El evento comenzó a las 20.00 horas con actuaciones como tren turístico, globoflexia en vivo, caricaturas, pintacaras, djs, fotomatones, photocall 360 y teatro con globoflexia. Los comerciantes a su vez ofrecieron grandes descuentos, promociones, sorteos, aperitivos y bebidas para atraer a los clientes, que paseaban por estas zonas comerciales e iban visitando estas tiendas.

El balance ha sido muy positivo, ya que estos comercios «se han deshecho de gran cantidad de stock, suponiendo un impulso económico importante para afrontar la nueva temporada», señalaron desde el ayuntamiento.