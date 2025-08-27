La XXV Feria Rayana de Moraleja arrancará mañana jueves con un intenso programa

La Feria Rayana de Moraleja, que alcanza su XXV edición, se inaugurará mañana jueves con un acto institucional y la presencia de diversas autoridades de ambos lados de La Raya. Seguidamente, se iniciará el programa que mañana también incluirá un pasacalles a cargo de la agrupación musical Acapulpa; degustaciones de quesos, embutidos y vinos de pitarra, espectáculos de equitación, flamenco y se finalizará con el concierto de Aulaga Folk.

La programación continuará el viernes con la apertura de la feria a las 11.00 horas. En ese momento comenzarán también las II Jornadas Ibéricas de Turismo Interior. Durante ese día además habrá actividades de baloncesto, voleibol, deportes acuáticos y animación de danzas melódicas, entre otras actividades.