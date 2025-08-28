Una gran fiesta en el agua clausura los cursos de aquaerobic en Coria

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, ha puesto el punto y final a la programación de los cursos de aquaerobic que se han desarrollado en este periodo estival. Una clausura que se ha celebrado con la cuarta edición del Festival de Aquazumba 2025, que este año estaba enfocada a las canciones más míticas de ‘Eurovisión’ y que ha conseguido reunir a unas 120 personas.

Estos cursos de Aquaerobic, según el ayuntamiento, se han desarrollado durante el periodo del 1 de julio al 21 de agosto en las piscinas municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, donde se han impartido actividades encaminadas a mejorar y mantener la condición física de las participantes, utilizando para ello el medio acuático y aprovechando todas las ventajas que dicho medio ofrece -mayor resistencia, menor impacto a nivel articular y mayor posibilidad de movimientos. Estas actividades han ido acompañadas dichas en ocasiones de un base musical lo que ha propiciado un ambiente lúdico, de participación y relación en las diferentes sesiones. En esta temporada de verano, según el consistorio, se ha superado el récord de participantes reuniendo a más de doscientas personas de Coria y pedanías de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.