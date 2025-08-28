La XVIII Concentración Motera de Coria ofrecerá tres días intensos de actividades

La Peña Motera Esperando de Coria celebrará la XVIII Concentración con un amplio programa organizado en colaboración con el ayuntamiento. Esto será desde mañana viernes hasta el domingo inclusive con moteros llegados de distintas ciudades de la comunidad y de fuera. Habrá actividades musicales, gastronómicas y turísticas donde faltarán las rutas en moto por los maravillosos parajes que ofrece la comarca.

El programa se inicia mañana viernes a las 19.00 horas con la apertura de inscripciones seguido de actuaciones musicales en la plaza de San Pedro. El sábado 31 habrá cortadores de jamón, juegos, un toro mecánico y actuará el grupo musical Tentaciones. Al finalizar actuará, por segundo año consecutivo, el dj local Hugo Turiel. Todo ello permitirá durante todo el fin de semana, disfrutar de rutas en moto, comida, espectáculos musicales. Como novedad, este año habrá una gran sorpresa que es el sorteo de una moto durante la comida del domingo con las inscripciones.

Este año se ha cambiado la zona de aparcamientos a la plaza de la Paz y calles aledañas. El espacio de acampada será en el Pabellón Municipal de Deporte, un lugar amplio para aparcamientos.

El precio de las inscripciones son socio 40 euros, no socio 60 euros. Los inscritos podrán beneficiarse de 7 consumiciones, comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo. Ademas de participar en varios sorteos de cascos, regalos y bolsa de inscripción.