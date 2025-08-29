Organizan actividades durante la Semana Europea de la Movilidad en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que se suma a la Campaña de la Semana Europea de la Movilidad del 15 al 21 de septiembre programando una serie de actividades para todas las edades. El lema que lleva es ‘Combina y muévete’ y qué mejor forma que hacerlo con diferentes eventos.

Esta campaña comenzará el 19 de septiembre con la cuarta edición de los Paseos Saludables. Será al Jardín Botánico y la salida a las 1.00 horas desde la plaza de la Solidaridad, con una duración aproximada de dos horas. Es imprescindible llevar calzado adecuado al evento y agua. Por otro lado, el sábado 20 de septiembre, se celebrará el Día de la Bici en colaboración con el Club Ciclista Cauriense, donde se organizarán una urbana y otra en Rincón del Obispo.