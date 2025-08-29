Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con el lema ‘Combina y muévete’

Organizan actividades durante la Semana Europea de la Movilidad en Coria

El ayuntamiento programa Paseo Saludable el 19 de septiembre desde el Jardín Botánico y el Día de la Bici, con el Club local, el 20

Niños y adultos en bici en una actividad anterior.

Niños y adultos en bici en una actividad anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que se suma a la Campaña de la Semana Europea de la Movilidad del 15 al 21 de septiembre programando una serie de actividades para todas las edades. El lema que lleva es ‘Combina y muévete’ y qué mejor forma que hacerlo con diferentes eventos.

Esta campaña comenzará el 19 de septiembre con la cuarta edición de los Paseos Saludables. Será al Jardín Botánico y la salida a las 1.00 horas desde la plaza de la Solidaridad, con una duración aproximada de dos horas. Es imprescindible llevar calzado adecuado al evento y agua. Por otro lado, el sábado 20 de septiembre, se celebrará el Día de la Bici en colaboración con el Club Ciclista Cauriense, donde se organizarán una urbana y otra en Rincón del Obispo.

