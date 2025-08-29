Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el domingo inclusive

La XXV Feria Rayana de Moraleja abre sus puertas con numerosos actos

El público ya puede visitar hasta el domingo un gran número de expositores en el Parque Fluvial Feliciano Vegas y entorno

El alcalde, Julio César Herrero, en el acto de inauguración de la feria, ayer.

El alcalde, Julio César Herrero, en el acto de inauguración de la feria, ayer. / Asociación Empresarios Rivera de Gata

Nieves Agut

La Feria Rayana de Moraleja arrancó ayer jueves su programación con el acto de inauguración por parte de las autoridades, entre estas, el alcalde, Julio César Herrero, que definió este evento como «un símbolo de hermanamiento entre pueblos vecinos que comparten historia, tradiciones y un futuro común». Añadió que para Moraleja,«es un orgullo ser anfitriona de esta feria que impulsa nuestras raíces y proyecta nuestro territorio al exterior», manifestó.

El programa se inició con un gran número de actividades e incluyó degustación de vinos mediante un recorrido enológico por los sabores únicos del Alentejo portugués, así como degustación de quesos y embutidos de la tierra, fado, flamenco y otros espectáculos. La Feria Rayana vuelve a abrir hoy a las once de la mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents