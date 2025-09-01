Adesval realza, en su 30 aniversario, el valor de los 'eventos de notoriedad'

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), que tiene su sede en Coria y que preside Diego Astasio Díaz, ha realzado, coincidiendo con su 30 aniversario desde su creación, los eventos de notoriedad que, según recalcan desde la asociación, «ayudan a mantener población y a dinamizar las zonas rurales». «En nuestros 30 años de andadura trabajando para el desarrollo de nuestra comarca siempre hemos reforzado este tipo de actividades que cuentan con una trascendencia destacada», manifestaron desde Adesval. Como ejemplo citaron el XV Festival Flamenco ‘Camarón de la Isla’, de Portaje. Este evento ha permitido al público disfrutar del mejor flamenco en un entorno rural justo en el mes de agosto. Las cálidas noches de verano se convirtieron en un escenario perfecto para los apasionados de este arte lleno de sentimiento y pasión.

Adesval también resalta el XIX Festival Medieval Villa de Portezuelo que ha permitido a lugareños y visitantes disfrutar de rutas, talleres, música y espectáculos. Una ocasión única para conocer la historia de la Villa, su castillo y la Leyenda de la princesa Marmionda. Adesval también es impulsor de otro de los eventos de notoriedad en el Valle del Alagón como es el Festivalino, de Pescueza. Más que un festival de música se ha convertido en una tradición, cultura, música y desarrollo rural. Abierto y plural, es un acontecimiento de encuentro plural y diverso para todas las edades.

La gastronomía también tiene su protagonismo en la comarca con la XIX Feria Ibérica del Queso de Cabra que se celebró en Acehúche. Una amplia muestra de expositores brindó la posibilidad de degustar variedad de quesos. Esto acompañado de un amplio programa de actividades con catas, visitas a queserías y, maridaje que convierten a esta feria en un gran atractivo. Otros eventos destacados son la XI BTT Callejas de Torrejoncillo y el XXV Mercado Rural Artesano de Montehermoso.