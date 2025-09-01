El alcalde de Navalmoral realza la campaña ‘Súbete al tren del comercio local’

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha realzado la campaña ‘Súbete al tren del comercio’, una iniciativa que ha valorado de manera «muy positiva» puesto que «pone en valor el esfuerzo de establecimientos locales y la importancia de comprar en nuestra ciudad», afirmó. Además, destacó que se ha realizado de manera conjunta con la actividad que ha permitido ofrecer a los más pequeños castillos acuáticos, organizada por la concejalía de Infancia.

Respecto a la campaña, destacó que ha permitido a través de un tren turístico acercar al público a distintas zonas comerciales de la ciudad, todo ello con el fin de promocionar las compras del 25 al 30 de agosto. Justo el día 29, un tren turístico recorrió el centro urbano, con salida desde los nuevos aparcamientos públicos gratuitos habilitados en San Isidro, la explanada del edificio multiusos y la terraza del antiguo cine Cruz Blanca. El itinerario incluyó paradas estratégicas en distintos puntos de la zona comercial. A esto se suma el sorteo de un bono de 100 euros canjeables en los establecimientos adheridos, junto a la distribución de merchandising.