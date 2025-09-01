Exhibiciones, catas, moda, baile y música llenarán la feria ecuestre 2025 de Torrejoncillo

El municipio de Torrejoncillo, en la comarca del Valle del Alagón, acogerá la Feria Ecuestre que se desarrollará desde el viernes día 5 hasta el domingo día 7. Para ello se ha organizado una amplia programación que arrancara el primer día a las diez de la mañana con la apertura e inauguración del evento. Ese día habrá una cata comentada de vino, exhibición de caballistas en la pista central, un desfile de moda flamenca con una colección Emma Prieto y por la noche exhibición ecuestre flamenca. El primer día se cerrará con un concierto a cargo de Antonio Martín y Yumara, más la+ actuación de Kokinho69.

El sábado se continuará con la feria a las diez de la mañana y se celebrará un concurso del Campeonato de Extremadura de Doma Vaquera. Después habrá juegos infantiles, una cata comentada de miel, un concurso de Doma Vaquera, exhibición de herrajes, una cata comentada de quesos y por la noche se entregarán los premios del concurso doma vaquera. Por la noche actuarán Alba Dreid y el dj Javi Flowers. El domingo habrá ruta ecuestre, carrera de cintas, castillos hinchables, carrera de relevos, cata de cerveza artesanal y a las 14.30 horas la clausura de la feria.