Acontecimiento transfronterizo
La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
El alcalde, Julio César Herrero, agradece a todos los que han hecho posible este evento con enfoque turístico y cultural
La XXV Feria Rayana de Moraleja ha cerrado sus puertas «con la satisfacción de haber vivido cuatro días de convivencia, intercambio cultural, comercial, turística y aprendizaje». Así lo ha hecho saber el alcalde, Julio César Herrero, que ha expresado su agradecimiento a todas aquellas personas, asociaciones, colectivos, entidades e instituciones que han hecho posible la celebración de este evento que se ha desarrollado durante cuatro días en el Parque Feliciano Vegas.
Durante cuatro días -del 28 al 31 de agosto- se han realizado diversas actividades relacionadas con la gastronomía, artesanía, turismo y música. Además, los más pequeños han podido navegar en aguas de la Rivera de Gata de la mano del Club de Vela Barlovento. La próxima edición de 2026 será en Idanha A Nova.
