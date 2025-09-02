Celebración del 18 al 22
Las peñas ya pueden registrarse para las fiestas de Los Cristos de Calzadilla
El 12 de septiembre es el último día para apuntarse y el día 9 se presentará el programa de actos en la casa de la cultura
El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que mantiene abierto el plazo de inscripción de las peñas participantes con motivo de las fiestas patronales de Los Cristos, que se celebrarán del 18 al 22 de septiembre. Por ello el consistorio trabaja en la elaboración de un Registro de Peñas para esta edición donde éstas deben de aportar nombre, ubicación o calle, las instalaciones de las que dispone y sus responsables.
Con todos estos datos, según explicaron desde el ayuntamiento, «nos ayudará a planificar la limpieza de calles en las zonas con mayor concentración de personas durante las fiestas». El plazo de inscripción finaliza el 12 de septiembre a las 14.00 horas. Por otro lado, el ayuntamiento llevará a cabo la presentación del programa de actos de estas fiestas el martes 9 de septiembre, a las 21.00 horas, en la casa de la cultura.
