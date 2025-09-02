Las peñas ya pueden registrarse para las fiestas de Los Cristos de Calzadilla

El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que mantiene abierto el plazo de inscripción de las peñas participantes con motivo de las fiestas patronales de Los Cristos, que se celebrarán del 18 al 22 de septiembre. Por ello el consistorio trabaja en la elaboración de un Registro de Peñas para esta edición donde éstas deben de aportar nombre, ubicación o calle, las instalaciones de las que dispone y sus responsables.

Con todos estos datos, según explicaron desde el ayuntamiento, «nos ayudará a planificar la limpieza de calles en las zonas con mayor concentración de personas durante las fiestas». El plazo de inscripción finaliza el 12 de septiembre a las 14.00 horas. Por otro lado, el ayuntamiento llevará a cabo la presentación del programa de actos de estas fiestas el martes 9 de septiembre, a las 21.00 horas, en la casa de la cultura.