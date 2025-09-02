Plazo de 4 meses
Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública
La alcaldesa, Agustina Fernández, explicó que el coste de estas primeras obras roza los 177.000 euros costeados por la Diputación Provincial de Cáceres
El municipio de Pescueza, en la comarca del Valle del Alagón, ha comenzado los trabajos para la construcción de una piscina municipal pública, sobre un terreno junto al albergue municipal. La alcaldesa, Agustina Fernández, explicó estos trabajos corresponden a una primera fase que incluyen la solera de zona de baño, vallado exterior y conexiones de electricidad, saneamiento y abastecimiento.
El coste total asciende a 176.649,99 euros incluido IVA y son ejecutados por la empresa Fervián, Vías y Áridos. Esta primera fase es costeada con fondos de la Diputación Provincial de Cáceres y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Respecto a la segunda y última fase incluye los vestuarios, el césped y la depuradora, aunque esta está pendiente de fondos.
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza
- Adesval, con sede en Coria, realza su labor en beneficio del sostenimiento de población en el Valle del Alagón