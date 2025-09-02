Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública

El municipio de Pescueza, en la comarca del Valle del Alagón, ha comenzado los trabajos para la construcción de una piscina municipal pública, sobre un terreno junto al albergue municipal. La alcaldesa, Agustina Fernández, explicó estos trabajos corresponden a una primera fase que incluyen la solera de zona de baño, vallado exterior y conexiones de electricidad, saneamiento y abastecimiento.

El coste total asciende a 176.649,99 euros incluido IVA y son ejecutados por la empresa Fervián, Vías y Áridos. Esta primera fase es costeada con fondos de la Diputación Provincial de Cáceres y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Respecto a la segunda y última fase incluye los vestuarios, el césped y la depuradora, aunque esta está pendiente de fondos.