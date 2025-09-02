‘Plena Moon’ programa varios actos cargados de creatividad en Coria para el día 7

La ciudad cauriense acogerá el 7 de septiembre actividades que se enmarcan dentro de la programación del XXIX Festival Plena Moon. Así lo ha anunciado el ayuntamiento en una nota en la que detalla que a partir de las nueve de la noche el entorno catedral, por primera vez, vivirá una experiencia inolvidable bajo la luna llena con el movimiento cultural Plena Moon.

A partir de ese momento, se apagará la iluminación ornamental para vivir una experiencia única, con entrada libre y desde la organización se anima al público a vestir de blanco y negro. Desde las nueve, diferentes escenarios darán vida a una programación diversa: en el Escenario de la Voz estarán Juanpe Martín Luis ‘El niño de la escalera’, Dominique Atsama y Triana & Widom (rap extremeño); en el Escenario Ecléctico estará la Escuela Municipal de Música de Coria (Susana, Leonor e Iván), la Escuela de baile Natasha Pulido, María Hola Jazz con bailarina invitada y la fusión flamenco-poesía de Cristina Iglesias ‘Poemina’. El Escenario de la Palabra tendrá a MarySol, César Córdoba, Fátima de la Riva, Soledad García, José María Martín y Jesús Domínguez. También habrá moda con Emma Prieto y Jesús Naveiro y degustaciones gastronómicas, entre otros atractivos.