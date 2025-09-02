Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la calle

‘Plena Moon’ programa varios actos cargados de creatividad en Coria para el día 7

El festival, que cumple su XXIX edición, llega con varios escenarios artísticos desde las nueve de la noche en el entorno de la catedral

Una actividad de una edición de Plena Moon celebrada en Cáceres.

Una actividad de una edición de Plena Moon celebrada en Cáceres. / JORGE VALIENTE

Nieves Agut

La ciudad cauriense acogerá el 7 de septiembre actividades que se enmarcan dentro de la programación del XXIX Festival Plena Moon. Así lo ha anunciado el ayuntamiento en una nota en la que detalla que a partir de las nueve de la noche el entorno catedral, por primera vez, vivirá una experiencia inolvidable bajo la luna llena con el movimiento cultural Plena Moon.

A partir de ese momento, se apagará la iluminación ornamental para vivir una experiencia única, con entrada libre y desde la organización se anima al público a vestir de blanco y negro. Desde las nueve, diferentes escenarios darán vida a una programación diversa: en el Escenario de la Voz estarán Juanpe Martín Luis ‘El niño de la escalera’, Dominique Atsama y Triana & Widom (rap extremeño); en el Escenario Ecléctico estará la Escuela Municipal de Música de Coria (Susana, Leonor e Iván), la Escuela de baile Natasha Pulido, María Hola Jazz con bailarina invitada y la fusión flamenco-poesía de Cristina Iglesias ‘Poemina’. El Escenario de la Palabra tendrá a MarySol, César Córdoba, Fátima de la Riva, Soledad García, José María Martín y Jesús Domínguez. También habrá moda con Emma Prieto y Jesús Naveiro y degustaciones gastronómicas, entre otros atractivos.

Tracking Pixel Contents