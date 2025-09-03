El Ayuntamiento de Coria mira al nuevo curso con numerosos eventos para todos

El Ayuntamiento de Coria ha preparado un completo y diverso programa de actividades para dar la bienvenida al nuevo curso con un fuerte compromiso con la cultura, la salud y la solidaridad. Durante el mes de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas para todas las edades. Entre los eventos destacados, se encuentra el X Festival de las Flores de Rincón del Obispo, una cita que cada año llena de color, creatividad y tradición las calles de esta pedanía cauriense, con decoraciones florales elaboradas por los propios vecinos. Esta cita tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Como novedad este año, la ciudad acogerá una mágica actividad denominada Plena Moon, una experiencia cultural y sensorial bajo la luna llena que combina arte, naturaleza y música en un espacio único como es la plaza de la Catedral, fomentando la participación y el disfrute en un ambiente mágico. El mes de septiembre contará además con un evento solidario de cortadores de jamón, el día 21, donde profesionales del corte se darán cita en Coria para colaborar con una causa benéfica, combinando la gastronomía con la solidaridad.

En el ámbito de la salud y el bienestar se reanudan los populares Paseos Saludables, una iniciativa que promueve la actividad física moderada y la vida sana en grupo, recorriendo distintos entornos naturales y urbanos de la ciudad. Además, se celebrará la Semana Europea de la Movilidad 2025, del 15 al 21 de septiembre, con sorteo de regalos y juegos para todos. Por su parte, las Escuelas Deportivas Municipales también abren sus puertas este mes, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos una variada oferta de disciplinas deportivas con el objetivo de fomentar el deporte base, la convivencia y los hábitos saludables. Con este programa, el ayuntamiento reafirma su apuesta por una vuelta activa y participativa del nuevo curso.