Un comercio de ropa infantil sufre un robo de madrugada en Coria

El establecimiento de ropa infantil Ollero que se encuentra en la calle Ciudad Rodrigo de Coria, en la ciudad cauriense, ha sufrido un robo durante la madrugada del domingo al lunes. Así lo ha hecho saber la propietaria del negocio que ha explicado que «los ladrones sustrajeron diversas prendas y artículos, principalmente ropa de primera puesta, mantas, capas de baño, colonias, abrigos, sudaderas e incluso ropa interior, toda de temporada de invierno».

La propietaria explicó que es la primera vez que sufren un robo y que para acceder al local los ladrones han forzado la cerradura de la puerta y seguidamente se llevaron dichos productos. El suceso ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil que lleva a cabo la correspondiente investigación. Además, se ha pedido colaboración ciudadana en caso de localizar productos sospechosos de haber sido robados en dicho establecimiento.