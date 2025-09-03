Se ha presentado denuncia ante la Guardia Civil
Un comercio de ropa infantil sufre un robo de madrugada en Coria
La tienda se encuentra en la calle Ciudad Rodrigo y los ladrones se llevaron vestimenta de invierno tras forzar la puerta
El establecimiento de ropa infantil Ollero que se encuentra en la calle Ciudad Rodrigo de Coria, en la ciudad cauriense, ha sufrido un robo durante la madrugada del domingo al lunes. Así lo ha hecho saber la propietaria del negocio que ha explicado que «los ladrones sustrajeron diversas prendas y artículos, principalmente ropa de primera puesta, mantas, capas de baño, colonias, abrigos, sudaderas e incluso ropa interior, toda de temporada de invierno».
La propietaria explicó que es la primera vez que sufren un robo y que para acceder al local los ladrones han forzado la cerradura de la puerta y seguidamente se llevaron dichos productos. El suceso ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil que lleva a cabo la correspondiente investigación. Además, se ha pedido colaboración ciudadana en caso de localizar productos sospechosos de haber sido robados en dicho establecimiento.
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza