Moraleja organiza un acto homenaje, folklore, un mercado y talleres para el Día de Extremadura

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado varios actos con motivo del Día de Extremadura que se celebrará el 8 de septiembre. Este año en el VII Homenaje con el lema ‘Extremadura eres tú’ la protagonista será Pilar Moreno Recio. Una moralejana que se formó como maestra de inglés en la Universidad de Extremadura y hace más de veinticinco años decidió encaminar sus pasos en el extranjero para especializarse en la docencia bilingüe. Ha trabajado como docente en Reino Unido y saltó a América para empezar una carrera brillante en Texas. Hoy día es directora de la Escuela Bilingüe Melinda Bonner Elementary School en Houston, en Estados Unidos.

La programación incluye talleres artesanos infantiles de 10.00 a 12.00 horas, un mercadillo artesanal, pasacalles de grupos de folklore, el himno a Extremadura por el grupo ‘Sueño Rayano’ y el X Festival de Folklore con la participación de Tamborileras Pérez, de Aceituna; Jóvenes Extremeños, de Moraleja; Tamborileros Canchaleros, de Aceituna y Folclore Norte de Extremadura, Lumi Pérez. Todo ello en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente y calle Carreras.