Desde el viernes hasta el domingo
El Festival de las Flores de la pedanía de Coria, Rincón del Obispo, traerá música, baile, teatro y comida
Este evento cumple su décima edición y decora y llena de color cada año las plazas y calles
La pedanía de Coria, Rincón del Obispo, celebrará en estos días, concretamente, desde mañana viernes hasta el domingo 7 de septiembre el Festival de las Flores que alcanza su décima edición. Durante tres días habrá numerosos actos dentro de un programa que comenzará mañana a las 11.30 horas con la inauguración.
Este año se suman los distintos candidatos a abanderar las peña de la Juventud Cauriense de cara a las fiestas de San Juan de 2026. La tarde del viernes habrá actividades infantiles con JC Pirino.
El sábado día 6 por la mañana a las 11 habrá actividades infantiles de la mano de JC Sanguilinda y por la tarde a las 19.00 con JC Alfonso Yerpes. El sábado por la noche, a las 21.30 horas actuará el grupo ‘Las del teatro’ y después habrá una exhibición de bailes. Al finalizar habrá convite para todos los asistentes. A las doce de la noche habrá fiesta en el bar de las piscinas con los músicos dj’s ‘Pipas’ y ‘Mario Gariba’. La jornada del domingo día 7 incluirá una comida popular ‘macarronada’ a partir de las 14.30 horas. De esta manera, mayores, jóvenes y niños podrán disfrutar de un conjunto a actividades que incluye juegos infantiles, espectáculos de teatro y baile, y música en directo.
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza