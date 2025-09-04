Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde el viernes hasta el domingo

El Festival de las Flores de la pedanía de Coria, Rincón del Obispo, traerá música, baile, teatro y comida

Este evento cumple su décima edición y decora y llena de color cada año las plazas y calles

Plazas y calles decoradas en Rincón, en una edición anterior del festival.

Plazas y calles decoradas en Rincón, en una edición anterior del festival. / CEDIDA

Nieves Agut

La pedanía de Coria, Rincón del Obispo, celebrará en estos días, concretamente, desde mañana viernes hasta el domingo 7 de septiembre el Festival de las Flores que alcanza su décima edición. Durante tres días habrá numerosos actos dentro de un programa que comenzará mañana a las 11.30 horas con la inauguración.

Este año se suman los distintos candidatos a abanderar las peña de la Juventud Cauriense de cara a las fiestas de San Juan de 2026. La tarde del viernes habrá actividades infantiles con JC Pirino.

El sábado día 6 por la mañana a las 11 habrá actividades infantiles de la mano de JC Sanguilinda y por la tarde a las 19.00 con JC Alfonso Yerpes. El sábado por la noche, a las 21.30 horas actuará el grupo ‘Las del teatro’ y después habrá una exhibición de bailes. Al finalizar habrá convite para todos los asistentes. A las doce de la noche habrá fiesta en el bar de las piscinas con los músicos dj’s ‘Pipas’ y ‘Mario Gariba’. La jornada del domingo día 7 incluirá una comida popular ‘macarronada’ a partir de las 14.30 horas. De esta manera, mayores, jóvenes y niños podrán disfrutar de un conjunto a actividades que incluye juegos infantiles, espectáculos de teatro y baile, y música en directo.

