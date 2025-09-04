El II Evento Solidario Memorial Alonso será el próximo día 27 en Cilleros

El municipio de Cilleros acogerá el II Evento Solidario Memorial Alonso el 27 de septiembre. Este evento se presenta como una gran fiesta de la solidaridad en el que se puede participar corriendo, caminando, todo contra el cáncer infantil. Comenzará a las 19.30 horas y se podrá participar en distintas modalidades.

Estas son carrera de 10 kilómetros, en carrera de 5 kilómetros, en carreras infantiles, en una ruta senderista o con dorsal 0. Organiza el ayuntamiento y el Club Deportivo de Running Alonso. La salida será desde la plaza del Caño y este evento se desarrolla a favor de la investigación del cáncer infantil. Las carreras infantiles se desarrollarán después de las de los adultos. Las inscripciones pueden realizarse en pulsaciones.net.