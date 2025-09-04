Tejido asociativo
El Ayuntamiento de Perales del Puerto abre el plazo para las ayudas a las asociaciones
Repartirá 7.000 euros en total con un máximo de 500 por cada subvención
El Ayuntamiento de Perales del Puerto ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas al fomento del asociacionismo correspondientes a la convocatoria de 2025. Podrán optar asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos que desarrollen sus actividades dentro del término municipal. Los beneficiarios deben estar legalmente constituidos como tales y con sede en Perales, además de disponer de inscripción en el Registro de Asociaciones de la región.
Estas subvenciones tienen, entre otros objetivos, el fomento del asociacionismo juvenil, de mujeres o de mayores que fomenten la participación ciudadana, así como el fomento del asociacionismo cultural, religioso y del sistema educativo. También buscan impulsar clubes de carácter deportivo y el asociacionismo de actividades económicas y profesionales. En total se repartirán 7.000 euros de fondos del ayuntamiento.
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza