El Ayuntamiento de Perales del Puerto abre el plazo para las ayudas a las asociaciones

El Ayuntamiento de Perales del Puerto ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas al fomento del asociacionismo correspondientes a la convocatoria de 2025. Podrán optar asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos que desarrollen sus actividades dentro del término municipal. Los beneficiarios deben estar legalmente constituidos como tales y con sede en Perales, además de disponer de inscripción en el Registro de Asociaciones de la región.

Estas subvenciones tienen, entre otros objetivos, el fomento del asociacionismo juvenil, de mujeres o de mayores que fomenten la participación ciudadana, así como el fomento del asociacionismo cultural, religioso y del sistema educativo. También buscan impulsar clubes de carácter deportivo y el asociacionismo de actividades económicas y profesionales. En total se repartirán 7.000 euros de fondos del ayuntamiento.