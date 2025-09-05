El 20 de septiembre se celebrará el IV Festival de Oficios Artesanos en Moraleja

La plaza de Toros de Moraleja acogerá artesanía en vivo con el Festival de los Oficios Artesanos de la provincia de Cáceres el sábado 20 de septiembre. Este evento, además de expositores, incluirá talleres, demostraciones y otras actividades para adultos y pequeños. Se desarrollará durante la mañana y tarde en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Las actividades serán gratuitas en esta cuarta edición. Uno de sus objetivos es mostrar la riqueza cultural y el talento de los artesanos locales, promoviendo la artesanía como motor turístico, económico y social. Se mezclará tradición y creatividad en este festival que nace del convenio entre la diputación de Cáceres y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex).