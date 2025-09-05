El Ayuntamiento de Montehermoso oferta escuelas deportivas para adultos y niños

El Ayuntamiento de Montehermoso ha abierto el plazo para realizar las preinscripciones en las Escuelas Deportivas Municipales 2025-2026 del 1 al 18 de septiembre y se harán de manera on line. En caso de ser necesario, habrá sorteo de plazas el 22 de septiembre. Las actividades se dirigen a todas las edades. En concreto, para adultos se impartirán escuelas de aerobic, con la participación en la Gimnastrada Internacional en Cáceres. La oferta también incluye gimnasia de mantenimiento y tercera edad, pádel y tiro con arco.

El programa deportivo también llega a los menores que podrán practicar atletismo, patines, pádel y tiro con arco. El pago de las inscripciones se desarrollará del 23 al 30 de septiembre. El precio de la cuota anual para adultos es de 50 euros y de 20 para menores. Las escuelas son promovidas por el ayuntamiento junto con el programa de dinamización deportiva Valle del Alagón.