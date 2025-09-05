Hasta el 18 de septiembre
El Ayuntamiento de Montehermoso oferta escuelas deportivas para adultos y niños
Ya se ha abierto el plazo para realizar las inscripciones de las escuelas municipales
El Ayuntamiento de Montehermoso ha abierto el plazo para realizar las preinscripciones en las Escuelas Deportivas Municipales 2025-2026 del 1 al 18 de septiembre y se harán de manera on line. En caso de ser necesario, habrá sorteo de plazas el 22 de septiembre. Las actividades se dirigen a todas las edades. En concreto, para adultos se impartirán escuelas de aerobic, con la participación en la Gimnastrada Internacional en Cáceres. La oferta también incluye gimnasia de mantenimiento y tercera edad, pádel y tiro con arco.
El programa deportivo también llega a los menores que podrán practicar atletismo, patines, pádel y tiro con arco. El pago de las inscripciones se desarrollará del 23 al 30 de septiembre. El precio de la cuota anual para adultos es de 50 euros y de 20 para menores. Las escuelas son promovidas por el ayuntamiento junto con el programa de dinamización deportiva Valle del Alagón.
