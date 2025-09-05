Reconocimiento público
El plazo para optar a los Premios San Pedro de Alcántara de Coria acaba el 15 de septiembre
Las propuestas podrán ser presentadas por asociaciones u otras entidades asociadas a caurienses o extremeños asentados fuera
El Ayuntamiento de Coria, con motivo de la IX edición de los Premios San Pedro de Alcántara, Patrón de la Ciudad, tiene abierto el plazo hasta el 15 de septiembre para que todas aquellas personas o colectivos de la localidad que deseen presentar propuestas para la concesión de estos galardones, en concreto, para el Premio al Cauriense del Año 2025. Podrán presentar propuestas diferentes entidades; ya sean asociativas, culturales, científicas o socio-económicas de carácter privado, radicadas en la ciudad de Coria, o en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura y relacionadas con la localidad, o a instancias de las entidades asociativas de los caurienses o extremeños asentados fuera de la región para la concesión del Premio al Cauriense del Año.
Las propuestas que se formulen deberán acompañarse de un informe, lo más completo posible, sobre los méritos que hacen del propuesto merecedor del honor tal y como se refleja en el Reglamento por el que se regulan los Honores y Distinciones. Además, dichas propuestas deberán presentarse a la alcaldía del Ayuntamiento de Coria, quien las admitirá a trámite. Se concederá el Premio al Cauriense del Año, junto a la Medalla de la Ciudad, que se entregarán en una gala el próximo 19 de octubre.
