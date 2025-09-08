Para adultos y menores
Las escuelas municipales deportivas de Moraleja iniciarán sus actividades el 1 de octubre
El ayuntamiento programa una amplia y variada oferta que incluye atletismo, baloncesto, fútbol y gimnasia, entre otras prácticas
El Ayuntamiento de Moraleja ha programado una amplia oferta deportiva de cara a la nueva temporada de 2025/2026 y ha anunciado que el plazo para las inscripciones de las escuelas municipales se abrirá el miércoles 10 de septiembre para menores y el día 15 de septiembre para adultos.
En ambos casos hasta el 30 de septiembre. Las escuelas que se ofertan son Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Fútbol 11 y Fútbol 11 Femenino, Fútbol 8, Gimnasia Rítmica, Pádel, Tenis, Tiro con Arco y Voleibol. A esto se suman los cursos de actividades deportivas, así como de deporte adaptado, pilates y aquagym (adultos), natación de iniciación y perfeccionamiento (adultos y menores). Las escuelas deportivas se inician el 1 de octubre.
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza
- Adesval, con sede en Coria, realza su labor en beneficio del sostenimiento de población en el Valle del Alagón