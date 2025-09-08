Las escuelas municipales deportivas de Moraleja iniciarán sus actividades el 1 de octubre

El Ayuntamiento de Moraleja ha programado una amplia oferta deportiva de cara a la nueva temporada de 2025/2026 y ha anunciado que el plazo para las inscripciones de las escuelas municipales se abrirá el miércoles 10 de septiembre para menores y el día 15 de septiembre para adultos.

En ambos casos hasta el 30 de septiembre. Las escuelas que se ofertan son Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Fútbol 11 y Fútbol 11 Femenino, Fútbol 8, Gimnasia Rítmica, Pádel, Tenis, Tiro con Arco y Voleibol. A esto se suman los cursos de actividades deportivas, así como de deporte adaptado, pilates y aquagym (adultos), natación de iniciación y perfeccionamiento (adultos y menores). Las escuelas deportivas se inician el 1 de octubre.