Campaña movilidad
Promueven rutas saludables y el uso de la bicicleta con actividades en Coria
Será durante los días 19 y 20 de septiembre y se sortearán regalos
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se desarrollarán distintas actividades en la ciudad cauriense con motivo de la Campaña de la Semana Europea de la Movilidad dirigida a todas las edades. El lema que lleva es ‘Combina y muévete’ y qué mejor forma que hacerlo con diferentes eventos. Esta campaña comenzará el 19 de septiembre con la cuarta edición de los Paseos Saludables. Será al Jardín Botánico y la salida a las 1.00 horas desde la plaza de la Solidaridad, con una duración aproximada de dos horas. Es imprescindible llevar calzado adecuado al evento y agua.
Por otro lado, el sábado 20 de septiembre, se celebrará el Día de la Bici en colaboración con el Club Ciclista Cauriense, donde se organizarán una ruta urbana y otra en Rincón del Obispo. Se sortearán de regalos a participantes que envíen una foto en patín, patines o en bicicleta al siguiente correo: deportescoria@coria.org.
