La Red LiderEsas cuenta ya con la experiencia de casi 100 mujeres emprendedoras del Valle del Alagón

El proyecto LiderEsas, que promueve la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), con sede en Coria, roza ya las 100 empresarias y emprendedoras que forman parte de la Red creada recientemente con el fin de desarrollar un amplio programa de intervenciones orientadas a favorecer el emprendimiento y que trabaja con total independencia. Desde LiderEsas se refuerza así esta Red de apoyo, compartiendo conocimientos y experiencias que ayuden a otras mujeres a impulsar y poner en marcha una actividad empresarial de la manera más exitosa posible.

Una de estas jóvenes emprendedoras, la cauriense, Isabel Ramos, impulsora de Visionaria, alabó el proyecto de LiderEsas. «Desde Visionaria creemos que trabajar desde lo colectivo, sumando experiencias distintas, es lo que multiplica las posibilidades de encontrar soluciones innovadoras y efectivas a los retos de hoy y del mañana», dijo Ramos. Precisamente, Visionaria, consultora empresarial especializada en transformar ideas en soluciones digitales innovadoras con estrategias personalizadas y la inteligencia artificial, dirigida por Isabel Ramos, impartirá tres masterclass gratuitas los días 16, 17 y 18 de septiembre, centradas en estrategia empresarial, ventas, finanzas e inteligencia artificial.