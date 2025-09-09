Un evento solidario reunirá a unos 40 cortadores de jamón en Coria

La plaza del Rollo de Coria y calles aledañas acogerá el próximo 21 de septiembre desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde, una iniciativa promovida por el reconocido profesional en la maestría del corte de jamón, Jorge Bertol, y la Asociación Oncológica Extremeña con delegación en Coria (AOEx), en colaboración con el consistorio cauriense. Se prevé la participación de unos 40 profesionales cortadores de jamón.

En este evento participarán cerca de medio centenar de cortadores profesionales de jamón de toda España. Cada plato que se venderá al público tendrá un precio simbólico de 3 euros, importe que irá destinado íntegramente a AOEx. La alcaldesa, Almudena Domingo, destacó la importancia de este tipo de eventos que «siempre se hacen para apoyar a una asociación local que necesita de nuestra colaboración para continuar prestando sus servicios (muy necesarios) en nuestra localidad», manifestó. Por ello hizo una invitación a todos los vecinos para disfrutar de este día festivo y ver el espectáculo de ver a tantos cortadores de jamón unidos por una buena causa.

Por su parte, desde la Asociación Oncológica destacaron que será una jornada entretenida donde habrá sorteo de regalos, animación y bailes.