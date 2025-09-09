Gratuito
Formarán a 25 personas en prevención de riesgos laborales en Aceituna
El plazo de inscripción se cierra el día 23 de septiembre
La Casa de la Cultura de Aceituna acogerá un curso gratuito que formará en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción – TCP Nivel Básico (20 horas), dirigido especialmente a peones y oficiales del Aepsa, así como a cualquier trabajador de la rama de la construcción que desee mejorar su cualificación. Se desarrollará del 14 al 17 de octubre en horario de 16.00 a 21.00 horas. Este curso es necesario para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y para poder participar en proyectos y obras vinculadas al programa Aepsa. Los destinatarios son peones y oficiales beneficiarios del Aepsa, así como cualquier trabajador del sector de la construcción interesado en mejorar su cualificación.
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre en el Ayuntamiento de Aceituna. Las plazas serán limitadas con 25 participantes, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
