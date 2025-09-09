Enseñanzas
El plazo para optar a la escuela municipal de música de Moraleja acaba el 19 de septiembre
El programa de enseñanzas para el nuevo curso incluye distintos instrumentos y como novedad se crea el grupo de Banda
El Ayuntamiento de Moraleja ha abierto el plazo para realizar las inscripciones a alguna de las enseñanzas que se impartirán en la Escuela Municipal de Música a partir del próximo mes de octubre de cara al nuevo curso 2025/2026. Los alumnos interesados pueden apuntarse hasta el viernes 19 de septiembre por las mañanas en la casa de la cultura, concretamente, de 9.00 a 14.00 horas.
El programa que se oferta incluye música y movimiento, lenguaje musical, piano, acordeón, guitarra, batería, guitarra eléctrica, bajo, trompeta, saxofón, flauta travesera clarinete, violín y violín eléctrico. Además de viola, ukelele. Se sumará el grupo de Coro y como novedad este año el grupo de banda. Habrá clases individualizadas y un máximo dos inscripciones por persona.
