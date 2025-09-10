Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre

El Ayuntamiento de Alagón del Río ha organizado un amplio programa de actividades por sus fiestas del Cristo que se desarrollarán desde el 11 hasta el 15 de septiembre. Precisamente, el jueves se comenzará a las 22.30 horas con el pregón de fiestas a cargo de ‘María Isabel’ y la coronación de representantes de la Juventud y el chupinazo. Después habrá actuación musical con ‘María Isabel’ y a las 23.30 horas una gran fiesta de los 80’, 90’ y 00’ con Paco Santos y animación.

El programa seguirá el viernes día 12 a las 13.00 horas con la XIII Ruta de la Tapa y de las Peñas amenizada por la charanga ‘Clave de Sol’, con premios para las peñas que más animen. Por la tarde, habrá Humor Amarillo y concurso entre peñas. Se finalizará el día con verbena a cargo de la orquesta ‘SMS’. La programación continuará hasta el lunes con actos taurinos, conciertos de música dj, una comida popular y una actuación del grupo flamenco ‘Chanela’.