Eficiencia energética
Moraleja abre el plazo para instalación de fotovoltaica en el edificio del colegio Joaquín Ballesteros
Las placas solares se colocarán sobre el inmueble del centro educativo y el plazo para presentar oferta acaba el día 22
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado la apertura del plazo para aquellas empresas o autónomos interesados en la licitación de la instalación fotovoltaica sobre la cubierta del inmueble situado en la avenida de la constitución número 38, que en la actualidad es el edificio de colegio público Joaquín Ballesteros.
Dicha instalación fotovoltaica es de 100 kwh conectada a red interior de baja tensión, en régimen de autoconsumo colectivo con excedentes, que incorpora un sistema de almacenamiento energético de 55,2 kwh. El presupuesto base de licitación (sin incluir el IVA) alcanza los 100.348,22 euros y el plazo para que los interesados puedan presentar sus ofertas a esta convocatoria finalizará el día 22 de septiembre.
