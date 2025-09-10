Las piscinas municipales de Coria y pedanías reciben 40.856 usuarios este verano

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, hace balance del uso de las piscinas municipales durante la temporada de baño 2025, en la que se ha registrado una importante afluencia de bañistas tanto en Coria como en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. Durante los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre, las instalaciones acuáticas municipales han acogido a un total de 40.856 usuarios. Cabe destacar que, esta cifra aumenta si se contabilizaran los grupos de natación y aquagym que cada día acudían a las piscinas para disfrutar de este refrescante y beneficioso deporte.

Por recintos, la piscina municipal de Coria ha sido la más concurrida, con 22.664 usuarios, seguida de la piscina de Puebla de Argeme, que ha contado con 22.664 bañistas, y la de Rincón del Obispo, con 9.624 asistentes. El concejal de Deportes, Juan Manuel Gutiérrez, ha valorado muy positivamente estas cifras y ha agradecido «el comportamiento ejemplar de los usuarios, así como el esfuerzo del personal que ha trabajado durante toda la temporada para garantizar la seguridad, limpieza y el correcto funcionamiento de las instalaciones».

Asimismo, desde el consistorio se destaca que no se han registrado incidencias reseñables y que el desarrollo de la campaña estival se ha llevado a cabo con normalidad.

Cabe recordar que las piscinas se abrieron el 14 de junio hasta el 8 de septiembre. El ayuntamiento continúa apostando por el mantenimiento y la mejora de estas instalaciones, fundamentales para el disfrute y el ocio saludable de los vecinos y visitantes durante los meses de verano.