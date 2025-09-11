Celebran la I Convivencia Lúdica en el centro Mensajeros de la Paz en Moraleja

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha participado en la I Convivencia Lúdica organizada por Mensajeros de la Paz en el Centro Ocupacional de Moraleja, en el marco del Plan Diputación Integra +. El acto, que ha contado con el alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, y la presidenta de Mensajeros por la Paz Extremadura, Mercedes Murias, ha congregado a usuarios de la Casa de la Misericordia de Pinofranqueado, Aspace Moraleja y de los centros de Mensajeros de la Paz en Nuñomoral y Moraleja. Ha habido un espectáculo ecuestre, animación, talleres acrobáticos, música y un aperitivo.

Esta iniciativa de ocio es una de las novedades del programa de inserción laboral para personas con discapacidad en entornos rurales "Diputación Integra", que la Diputación Provincial de Cáceres ejecuta desde hace 8 años con el apoyo y asistencia de seis entidades especializadas como son Aidim, APTO, Mensajeros de la Paz, Asdivi, Aspainca y Placeat. Este año se ha planteado una ampliación para, además del aspecto laboral, se contemplen acciones que fomenten la participación y disfrute del ocio de las personas con discapacidad y usuarias de las distintas entidades, de ahí que esta acción haya pasado a denominarse Diputación Integra +.

Cabe recordar que la dotación del Plan INTEGRA + para 2025 ha sido de 2.050.000 euros, medio millón más que en la convocatoria anterior, lo que contempla tanto el presupuesto destinado a ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes para la contratación de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, como la organización de actividades que promuevan el ocio de las personas con discapacidad por parte de las entidades que realizan el seguimiento del Plan.