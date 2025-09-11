Incluye Via Crucis
La Cofradía del Cristo de la Salud de Coria organiza una marcha penitencial
Tendrá lugar este sábado a las 7.30 horas desde la parroquia de San Ignacio
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud de Coria convoca a sus hermanos y fieles a participar en la marcha penitencial hacia la ermita de Argeme, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre a las 7.30 horas, con salida desde la iglesia san Ignacio.
La jornada incluirá un Vía Crucis inspirado en el cuidado de la Creación, bajo el lema 'Paz en la creación'. Tras el recorrido, los asistentes compartirán un desayuno fraterno, en un ambiente de oración y convivencia. La Cofradía anima a sumarse a esta cita espiritual, que se presenta como un gesto de fe y compromiso, en el espíritu de ser «peregrinos de esperanza en un mundo herido».
Precisamente, en este mes la cofradía celebra sus fiestas con un amplio programa de actos que incluye solemne quinario a la fiesta grande con la solemne eucaristía a las doce del mediodía. La proclamación de la LOA a cargo del mayordomo-presidente de la cofradía.
