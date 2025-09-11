Revisiones periódicas
La ITV móvil prestará servicio hasta el próximo 31 de octubre en Coria
La estación se ubicará en la calle Brasil, en la zona que se conoce como ferial, y estará disponible de lunes a viernes por las mañanas
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que desde hoy jueves 11 de septiembre hasta el 31 de octubre, el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a través de una Unidad Móvil, estará operativa durante los días señalados. Esto con el objeto, según el ayuntamiento, de facilitar así el cumplimiento de la normativa vigente de los vehículos sin necesidad de desplazarse a otras localidades.
La ITV móvil se ubicará, como en anteriores ocasiones, en el recinto ferial (calle Brasil) y estará disponible de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 13.45 hora. Este servicio está dirigido principalmente a vehículos ligeros y motocicletas, que podrán realizar la inspección técnica sin salir del municipio. Se recomienda a los usuarios pedir cita previa a través de la web: www.somositv.com, o llamando a los teléfonos: 924 666 888 - 927 090 482.
Desde el consistorio se detalló que la documentación a presentar en el momento de la inspección será la siguiente: Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo; permiso de Circulación del vehículo; justificante del seguro en vigor del vehículo (se podrá comprobar en la ITV Móvil); el pago de la tarifa se hará en la propia Estación ITV Móvil tanto en efectivo como tarjeta. No se aceptarán Modelos 50.
