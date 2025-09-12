Coria retomará los III Paseos Saludables el 19 de septiembre

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, pondrá en marcha el próximo viernes día 19 la III edición de Paseos Saludables correspondiente a la nueva temporada 2025/2026, destinados a todas las edades. El programa arrancará con la ruta ‘El Botánico’ a las 18.30 horas y el día 31 de octubre con la ruta del ‘Álamo Blanco’ a las 16.30. Se continuará el día 28 con la ruta Camino del Rincón del Obispo a las 16.30. La programación se retomará en enero, el día 30 con la ruta Vía Dalmacia y seguirá el 27 de febrero con la caminata ‘El Erial’, ambas también a la misma hora.

Ya el viernes 27 de marzo se podrá disfrutar de la ruta Los Canales a las 17.00 horas y el 23 de abril será la ‘Subida a la Ermita’ a las 18.00.

Desde el ayuntamiento se recordó que la práctica de la actividad física realizada con cierta frecuencia, tiene efectos beneficiosos para la salud. Practicar unos 150 minutos de actividad física de forma moderada a la semana reduce entre otros los riesgos de enfermedades. Este programa de Paseos Saludables se desarrolla los últimos viernes de cada mes y los participantes salen desde la plaza de la Solidaridad, frente a la casa de la cultura. Cada ruta dura entre una hora y dos horas y no requiere inscripción previa.