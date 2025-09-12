El II ‘Memorial Alonso’ hará frente al cáncer infantil en Cilleros el día 27

El alcalde de Cilleros, Félix Ezcay, ha animado a la participación en la II edición del Evento Solidario Memorial Alonso que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre. Este evento se presenta como una gran fiesta de la solidaridad en el que se puede participar corriendo o caminando, todo contra el cáncer infantil. «Ayúdanos a conseguir que ningún niño más 'vuele' por falta de tratamiento», manifestó el alcalde.

Comenzará a las 19.30 horas y se podrá participar en distintas modalidades: carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, infantiles, en una ruta senderista o con dorsal 0. Organiza el ayuntamiento y el Club Deportivo de Running Alonso. La salida será desde la plaza del Caño y este evento se desarrolla a favor de la investigación del cáncer infantil. Las carreras infantiles serán después de las de los adultos. Las inscripciones pueden realizarse en pulsaciones.net. y tras el evento habrá actuaciones.