Senderismo

Aceituna incorpora la ruta El Robledal a la Red de Senderos Accesibles

Suma tecnología sensorial a través de la App Blind Explorer, que permite orientación asistida mediante sonidos 3D

Uno de los tramos de la ruta El Robledal.

Uno de los tramos de la ruta El Robledal. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Aceituna se suma a la Red de Senderos Naturales Accesibles de Extremadura, la mayor de Europa, con la Ruta del Robledal, un recorrido que pone en valor la riqueza del entorno natural. Un sendero adaptado y señalizado para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de la naturaleza con seguridad y autonomía.

Desde el consistorio se explicó que se cuenta con tecnología sensorial a través de la App Blind Explorer, que permite orientación asistida mediante sonidos 3D. «Un paseo único entre robles y paisajes que muestran la esencia de nuestra tierra», manifestó el alcalde, Josafat Clemente., que animó a recorrer y compartir este espacio natural inclusivo, orgullo del municipio y de la región. Es una ruta circular apta para personas con visibilidad reducida. Discurre entre lagunas, robles y la tranquilidad de la dehesa, un paseo accesible entre naturaleza viva y el rumor del agua.

