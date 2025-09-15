Aceituna incorpora la ruta El Robledal a la Red de Senderos Accesibles

El Ayuntamiento de Aceituna se suma a la Red de Senderos Naturales Accesibles de Extremadura, la mayor de Europa, con la Ruta del Robledal, un recorrido que pone en valor la riqueza del entorno natural. Un sendero adaptado y señalizado para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de la naturaleza con seguridad y autonomía.

Desde el consistorio se explicó que se cuenta con tecnología sensorial a través de la App Blind Explorer, que permite orientación asistida mediante sonidos 3D. «Un paseo único entre robles y paisajes que muestran la esencia de nuestra tierra», manifestó el alcalde, Josafat Clemente., que animó a recorrer y compartir este espacio natural inclusivo, orgullo del municipio y de la región. Es una ruta circular apta para personas con visibilidad reducida. Discurre entre lagunas, robles y la tranquilidad de la dehesa, un paseo accesible entre naturaleza viva y el rumor del agua.