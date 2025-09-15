Dos fines de semana
El Festival de Teatro 'Integra con Arte' trae espectáculos a las calles de Moraleja
Se cumple la XII edición y las representaciones las realizan grupos amateur y colectivos con personas con algún tipo de discapacidad
El XII Festival de Teatro de Calle 'Integra con Arte' que se celebra durante dos fines de semana ha ofrecido, en estos días, varios espectáculos con ‘Leyendas bajo la luz de la luna’, de la mano de los actores y actrices de Atakama Creatividad Cultura; ‘. El circo de los sentidos’, Mumusic Circus y ‘El último reto’, de La Escalera de Tijera. A todo ello se ha sumado con ‘Manolito se va al espacio’, de La Roca Producciones.
También ha habido un taller gratuito ‘¿Cantamos?’, impartido por la Asociación Cultural Vinyl Records en el Parque Alfanhuy.
El próximo fin de semana se continuará con espectáculos dentro de este festival de la mano de grupos amateur, profesionales, y de colectivos con personas que tienen algún tipo de discapacidad.
