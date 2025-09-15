Inician las obras del cerramiento de las pistas del polideportivo en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha comenzado esta semana las obras de arreglo del cierre de pistas y del cerramiento perimetral en el polideportivo municipal La Isla, una actuación con la que se pretende mejorar la seguridad, funcionalidad y conservación de este espacio deportivo de la ciudad. Los trabajos consistirán en la retirada de la malla de cierre actual del lindero en 317 metros lineales, nuevo cierre mediante instalación de paneles de 2 metros de altura y 5 mm de grosor con remates.

Entre las actuaciones también se encuentra la retirada de la malla actual de las pistas de futbito de 3 metros de altura e instalación de una malla plastificada con refuerzo en la zona de porterías de los paneles de las pistas de tenis. Las instalaciones deportivas del ayuntamiento se sitúan en el polideportivo La Isla, donde se encuentran diferentes zonas para la actividad deportiva, en las que se han ido realizando intervenciones de mejora y adaptación. Las actuaciones descritas anteriormente responden a la necesidad de renovar y reforzar las instalaciones, que presentan un notable deterioro por el paso del tiempo y el uso. El plazo de ejecución de la obra de arreglo será de 30 días, y el presupuesto de ejecución material es de 20.000 euros más IVA.