Evento deportivo
La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
El colectivo ha participado en la II Convivencia el pasado 13 de septiembre
El 13 de septiembre tuvo lugar en el Estadio Municipal de Óbidos (Portugal), la II Convivencia Deportiva de Fútbol entre las Asociaciones de Veteranos do Barrio de Óbidos, del Mondinense FC Veteranos de Mondim de Basto y de Veteranos Caurienses de Coria, cuya delegación fue recibida por el equipo anfitrión organizador, que tuvo su arranque en Coria durante la celebración este pasado mes de mayo del XXXI Trofeo Virgen de Argeme.
Una jornada de convivencia, cuyo objetivo principal no ha sido otro que el de sellar y confraternizar los valores de relación y de fomento de estas asociaciones deportivas a través de la práctica del fútbol a uno y otro lado de La Raya. Una jornada de convivencia, entre un clima deportivo y de disfrute colectivo, independientemente del resultado final de los marcadores. Se ofreció un vino de honor, junto con la entrega de premios que puso el cierre a este deportivo evento de confraternización internacional.
- Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria
- Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros
- El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza