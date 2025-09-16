La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal

El 13 de septiembre tuvo lugar en el Estadio Municipal de Óbidos (Portugal), la II Convivencia Deportiva de Fútbol entre las Asociaciones de Veteranos do Barrio de Óbidos, del Mondinense FC Veteranos de Mondim de Basto y de Veteranos Caurienses de Coria, cuya delegación fue recibida por el equipo anfitrión organizador, que tuvo su arranque en Coria durante la celebración este pasado mes de mayo del XXXI Trofeo Virgen de Argeme.

Una jornada de convivencia, cuyo objetivo principal no ha sido otro que el de sellar y confraternizar los valores de relación y de fomento de estas asociaciones deportivas a través de la práctica del fútbol a uno y otro lado de La Raya. Una jornada de convivencia, entre un clima deportivo y de disfrute colectivo, independientemente del resultado final de los marcadores. Se ofreció un vino de honor, junto con la entrega de premios que puso el cierre a este deportivo evento de confraternización internacional.