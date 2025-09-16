El Ayuntamiento de Moraleja convoca los certámenes de cuentos y poesía

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado las bases reguladoras del XXXII Certamen de Cuentos y del XI Certamen Poesía Villa de Moraleja - Otoño Literario 2025 promovidos por la propia concejalía de Cultura e Igualdad. El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el 10 de octubre.

El objetivo es fomentar la escritura y contribuir al desarrollo de una cultura rural dinámica. Podrán concurrir todas las personas mayores de 16 años, no pudiendo participar aquellas que obtuvieron premios en las tres últimas ediciones. La temática será libre y las obras escritas en castellano en la modalidad narrativa y en la modalidad lírica, con un máximo de dos trabajos por persona. En Cuentos habrá un primer premio de 800 euros y en Poesía 300 euros.