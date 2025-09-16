Esta semana se abrirá el plazo para optar a 475 plazas de escuelas deportivas en Coria

El Ayuntamiento de Coria ofertará 475 plazas de distintas escuelas municipales deportivas. Precisamente, ha anunciado la apertura del plazo de presentación de solicitudes desde esta semana para participar en estas escuelas municipales correspondientes al curso 2025/2026. En esta nueva temporada, los interesados podrán inscribirse en las disciplinas de Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y Multideportes, con un total de 475 plazas disponibles entre las tres modalidades.

Las fechas y horarios de inscripción son los siguientes: Gimnasia de Mantenimiento el plazo de inscripción se abrirá el martes 16 de septiembre a las 8.00 horas, una actividad contará con 6 grupos en total. Para Pilates las inscripciones comenzarán el miércoles 17 de septiembre a las 9.00 y esta disciplina se impartirá en las pedanías de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, con 100 plazas disponibles. Finalmente, en Multideportes (para niños) el plazo de inscripción se abrirá el jueves 18 de septiembre a las 8.00 horas con un total de 85 personas que podrán participar. Desde el ayuntamiento se animó a toda la ciudadanía a participar en estas actividades, que promueven un estilo de vida saludable y fomentan la práctica deportiva entre todas las edades.