El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto

El Ayuntamiento de Carcaboso ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2025 con unos ingresos y gastos de 1.296.380 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 243.700 euros en impuestos directos; otros 189.880 en tasas y otros ingresos, 787.610 en transferencias corrientes, 12.560 en ingresos patrimoniales y 62.630 en transferencias de capital.

Por otro lado, en gastos, las más elevadas es la de personal con 499.320 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 508.120, gastos financieros con 400, transferencias corrientes 106.040 y para inversiones reales 182.500 euros.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla de cargo electo que corresponde a alcaldía con dedicación exclusiva; personal funcionario con 1 secretario-interventor, 1 auxiliar administrativo y 1 servicios múltiples; y personal laboral con 1 encargado de obras, y 1 peón de servicios.