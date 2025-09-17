Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para este año 2025

El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto

Entre otras partidas se reflejan 499.320 euros para Personal

Vehículos estacionados en una calle de Carcaboso.

Vehículos estacionados en una calle de Carcaboso. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Carcaboso ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2025 con unos ingresos y gastos de 1.296.380 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 243.700 euros en impuestos directos; otros 189.880 en tasas y otros ingresos, 787.610 en transferencias corrientes, 12.560 en ingresos patrimoniales y 62.630 en transferencias de capital.

Por otro lado, en gastos, las más elevadas es la de personal con 499.320 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 508.120, gastos financieros con 400, transferencias corrientes 106.040 y para inversiones reales 182.500 euros.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla de cargo electo que corresponde a alcaldía con dedicación exclusiva; personal funcionario con 1 secretario-interventor, 1 auxiliar administrativo y 1 servicios múltiples; y personal laboral con 1 encargado de obras, y 1 peón de servicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents